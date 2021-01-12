С первых дней января в Вильнюсский муниципалитет ежедневно обращаются десятки жителей, которые просят запретить курение на балконах в их домах. Кажется, вильнюсцы очень ждали этого запета и стали обращаться в муниципалитет с первого дня его вступления в силу.

"Мы получили около 40 заявок, еще 10 других запросов, люди интересуются, как этот закон работает, какие есть запреты, и как они действуют", – сказал LNK представитель муниципалитета Гинтарас Леперскас.

4-8 января 2021 года поступило 80 заявок с просьбой запретить курение на балконах. В Каунасе таких заявок было 15, в Клайпеде – 3, в Паневежисе - 2, в Шяуляй - ни одной.

Журналисты LNK интересовались, что каунасцы думают о такой возможности.

"Это глупость. Неужели для нас оборудуют курилки около многоквартирных домов? Проведут отопление, установят камеры, чтобы бездомные туда не ходили?" – сказал один каунасец.

"Пусть бросают, неужели не могут бросить?", – сказал другой.

С ним согласилась и одна из женщин. Она подчеркнула, что курение - вред, у нее в семье нет курящих.

Вильнюсец сказал журналистам LNK, что он курит на кухне.

"На балконе курить нельзя, но если будешь сидеть в комнате и курить, открыв окно - почти то же самое получается", – сказал он.

По данным муниципалитетов, запретить курение можно не только на балконах, но и в комнатах у открытого окна. Такой была первая просьба в Клайпеде.

"Заявка поступила в связи с курением в помещении. Один сосед курит в квартире, вонь из его квартиры мешает соседям", – сказал представитель муниципалитета Марюс Пойманскис. Муниципалитет этот вопрос не обсуждает, только выясняет, точно ли заявитель живет в указанном доме.

"Заявку не принимают только в том случае, если она подана человеком, который в конкретном доме не живет", – сказал он.

Когда муниципалитет объявляет конкретный дом зоной, в которой курить запрещается, запрет вступает в силу. Жители могут вызывать полицию, если видят курящих соседей.

Сообщать о курильщиках в полицию могут только жители дома. Курильщикам грозит штраф в размере от 30 до 60 евро, за повторное нарушение штраф составляет 120 евро.