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С 24 января в Литве жители обязательно должны изолироваться только после контакта с больным коронавирусом в семье, если такой контакт был на работе, изолироваться не надо.
В Литве жители обязательно должны изолироваться только после контакта в семье
© AFP / Scanpix

По данным Минздрава, изоляция длится 7 дней. Она будет обязательной независимо от статуса иммунизации – изолироваться придется и привитым и переболевшим.

Исключение касается только тех, кто болел коронавирусом меньше 90 дней назад, если факт болезни был подтвержден ПЦР-тестом или быстрым тестом на антигены, который был сдан в лаборатории.

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Срок изоляции для домочадцев считают с того дня как заболевший сдал тест.

Жители, у которых был контакт с больным в семье, должны заполнить анкету на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) (https://atvejis.nvsc.lt/).

Те, у кого был контакт на работе, по рекомендации должны три раза провериться быстрыми тестами или сдать тест на антигены: сразу после контакта, через 48–72 часа, а потом еще через 48 часов.

Минздрав также указал, что всем контактировавшим после окончания срока изоляции и в тех случаях, когда изолироваться не надо, в течение 10 дней после контакта с больным при общении с другими лицами надо надевать медицинскую маску или респиратор.

Таким жителям нельзя участвовать в мероприятиях, находиться в местах массового скопления людей, рекомендуется сократить число контактов.

Министерство напоминает, что отдельный порядок изоляции касается работников медучреждений, хосписов, домов социальной опеки, детских садов и школ и работников службы, играющих важную роль в жизни государства.

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