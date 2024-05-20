В Литве завершился сезон гриппа: более половины всех официальных случаев – заболеваемость среди детей

По данным НЦОЗ, на сезон гриппа 2023-2024 гг. за счет государственных средств для вакцинации лиц из групп риска было закуплено 184 582 дозы вакцины против гриппа. За сентябрь-апрель было использовано 98,8 проц. доз вакцины.

"Повышенная заболеваемость среди детей, возможно, связана с более частым обращением в медучреждения. В официально фиксируемой статистике видны только те, кто обращался к врачу, поэтому статистика не отражает реального количества заболеваний", – говорится в пресс-релизе НЦОЗ в понедельник.

Как сообщается в пресс-релизе НЦОЗ, распространенном в понедельник, при оценке многолетней динамики заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей ( ОРВИ ) заболеваемость среди детей составила около 50 проц. всех официальных случаев. В сезоне 2023-2024 гг. заболеваемость среди детей составила 45 проц. всех случаев гриппа и 49 проц. всех случаев ОРВИ.

В целях увеличения масштабов вакцинации против сезонного гриппа и COVID-19 с сезона 2024-2025 гг. продолжится вакцинация лиц из групп риска за счет государственных средств. Кроме того, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, было принято решено, что с сентября за счет государства смогут привиться от гриппа дети в возрасте 2-7 лет.

В этом сезоне гриппа ни на муниципальном уровне, ни на национальном уровне не была объявлена ​​эпидемия гриппа или COVID-19.