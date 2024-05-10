В Литве завершилось досрочное голосование на президентских выборах: проголосовали почти 170 000 избирателей

Наиболее пассивно голосовали жители Шальчининкского, Каунасского, Вильнюсского районов, Клайпеды, Кретингского, Шяуляйского и Паневежского районов. Активность избирателей в этих самоуправлениях не достигает 5 проц.

По данным ГИК, за три дня досрочного голосования наиболее активно голосовали жители Нерингского самоуправления. Их активность превысила 29 проц. Также активно голосовали в Бирштонасе (15,5 проц.), Игналинском (12,5 проц.) и Варенском (12,1 проц.) районах, Паланге (11,7 проц.), Лаздийском (11 проц.) и Купишкском (10,3 проц.) районах.

"Из-за чрезвычайно высокой явки избирателей на некоторых избирательных участках очереди избирателей, желающих проголосовать, были и после 20 час. В таких случаях избирательная комиссия фиксирует окончание очереди, и к голосованию допускаются все избиратели, пришедшие в очередь до 20 час.", - говорится в сообщении ГИК.

В четверг завершилось досрочное голосование на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства. Избиратели могли голосовать во всех 60 муниципалитетах до 20 час. четверга, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.

В пятницу и субботу избирательные комиссии посетят избирателей на дому. Голосовать дома могут люди с ограниченными возможностями, люди, осуществляющие уход людьми с ограниченными возможностями на дому, люди, которые не могут работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.

Основной день выборов – воскресенье. Избиратели смогут проголосовать на любом избирательном участке – всего в 1 895 местах по всей Литве.