В Литве завершается создание церковной структуры, подчиненной Константинопольскому патриархату

"У нас есть полноценная церковная структура. Есть не только священники, не только приходы, но и конкретный руководитель этих приходов, который подотчетен Константинополю", - сказал радио LRT Сунгайла, отметив, что в настоящее время в Литве действуют 10 приходов, принадлежащих церковной структуре Константинополя.

Однако, по словам священника, у Православной Церкви, подчиненной Константинополю, в Литве пока не будет своего епископа.

Сунгайла выразил удовлетворение в связи с тем, что в Литву назначен православный священник Кивилоо из Эстонии.





"Лично мне кажется, что это довольно мудрое решение, потому что у эстонцев довольно схожая историческая память, даже с точки зрения церкви, 30 лет назад они пережили очень схожие события с теми, которые мы пережили сегодня. Эстонцы также знают различные международные языки, на которых они могут общаться в Литве", - сказал Сунгайла.