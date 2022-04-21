В Литве зарегистрировано более 47 тысяч беженцев из Украины

За минувшие сутки в регистрационных центрах или подразделениях Департамента миграции прибытие декларировали 462 человека, из них 159 несовершеннолетних и 47 - дети до шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 345 человек, он ниже, чем на прошлой неделе, когда превышал 500.

Около трети всех прибывающих украинцев, т. е. 15,6 тыс., зарегистрировано в Вильнюсском регистрационном центре, 6,7 тыс. - в Каунасском центре, в Клайпедском и Алитусском центрах зарегистрировано 5,3 и 4,7 тыс. человек соответственно.

5,2 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 14,3 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Еще 2,1 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией почти два месяца назад войны в Украине эту страну покинуло более 5 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.