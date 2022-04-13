В Литве зарегистрировано более 44 тысяч военных беженцев из Украины

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 614 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 500 человек. Уже почти неделю он является стабильным.

Примерно треть прибывших украинцев, то есть 14,3 тыс., зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, 6,2 тыс. - в Каунасском. В остальных центрах - меньше пяти тысяч.

Почти 4,9 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 13,5 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Почти 2 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,5 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.