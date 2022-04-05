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В Литве зарегистрировано 40,4 тыс. беженцев из Украины, 17 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
В Литве зарегистрировано более 40 тысяч беженцев из Украины
© AFP / Scanpix

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации. Другие зарегистрировались в территориальных отделениях Департамента миграции, в центрах регистрации Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляй и Мариямполе.

Почти 4,6 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 12,4 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,7 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 796 беженцев, из них 275 - несовершеннолетние, среди которых 84 - ребенка до шести лет.

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Большинство прибывших подали прошения о временном виде на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,2 млн жителей, в общей сложности свои дома вынуждены были оставить еще более 6,5 млн человек.

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