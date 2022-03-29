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В Литве зарегистрировано 36,3 беженцев из Украины, 15,5 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
В Литве зарегистрировано более 36 тысяч беженцев из Украины
© AFP / Scanpix

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации. Другие зарегистрировались в территориальных отделениях Департамента миграции, в центрах регистрации Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляй и Мариямполе.

Почти 4,2 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет.

За минувшие сутки в Литве зарегистрированы 1 311 беженцев, из них 504 - несовершеннолетние, среди которых 141 - ребенок до шести лет.

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Большинство прибывших подали просьбы о временном виде на жительство по гуманитарным причинам.

По данным ООН, за период после начала Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинули 3,8 млн жителей, свои дома вынуждены были оставить более 10 млн человек.

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