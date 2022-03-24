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В Литве зарегистрировались более 30 тысяч военных беженцев из Украины, более 13 тыс. из них – несовершеннолетние, сообщил Департамент статистики.
В Литве зарегистрировано более 30 тысяч военных беженцев из Украины
© Domantas Pipas

По его данным, в Вильнюсском регистрационном центре было зарегистрировано больше всего - 10 140 человек, еще 3 097 – в Алитусском миграционном центре, 2 763 - в Каунасском, 2 657 – в Клайпедском миграционном центре, 1 524 - в Шяуляйском центре и 1 490 – в Мариямпольском регистрационном центре.

Только за последние сутки зарегистрировано 1 570 беженцев, в том числе 648 несовершеннолетних.

Из зарегистрированных в общей сложности беженцев 3 553 - дети младше шести лет.

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