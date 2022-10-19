Она будет работать с 10 утра до 8 вечера каждый день. Телефон бесплатной горячей линии - + 370 800 00 474.

"Безусловно, спасающимся от войны украинцам нужна не только материальная, но и психологическая помощь. И лучше всего, чтобы она была оказана профессионально, на родном языке, поэтому создана линия поддержки, в которой работают профессиональные психологи из Украины", - сказал глава вильнюсского офиса Международной организации по миграции Эйтвидас Бингялис.

В сентябре Литовское отделение МОМ совместно с украинским отделением и партнерами организовала обучение для 145 специалистов в области психического здоровья из Украины. Они проходили обучение оказанию психологической помощи людям в условиях войны, а своим опытом делились специалисты из Грузии.

Опрос МОМ, проведенный в Украине, показал, что 31% переселенных внутри страны лиц хотели бы получить психологическую поддержку.

По данным Департамента статистики, с начала войны в Литву прибыло 68,3 тыс. беженцев из Украины.