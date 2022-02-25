В Литве запретили ретрансляцию каналов "НТВ Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "ПБК", "TVCI" и "Беларусь 24"

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Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в пятницу запретила из-за разжигания войны и пропаганды ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке: ретрансляция части их останавливается на трехлетний срок, части - на пятилетний срок.
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Как информировал BNS вице-председатель комиссии Ричардас Слапшис, по предложению администрации ЛКРТВ, которая провела мониторинг, принято решение запретить ретрансляцию каналов "Беларусь 24", "НТВ Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "Первый балтийский канал", "TVCI". Решение вступает в силу с пятницы.

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"Принято решение временно остановить деятельность шести транслируемых на русском языке телеканалов, остановка их деятельности несколько отличается: ретрансляция "РТР Планета", "Россия 24", "Беларусь 24", "НТВ Мир" останавливается на пять лет, "РБК" и "TVCI" – на три года", – сказал Слапшис.

По его словам, по мнению ЛКРТВ, обнаруженные нарушения "обуславливают возможность запретить дальнейшую ретрансляцию этих каналов, с учетом того, что поощряется пропаганда и разжигание войны".

В отношении некоторых российских телеканалов из-за разжигания войны и ненависти Литва применяла максимальные ограничения ретрансляции на годичный срок.

В 2015 и 2016 годах из-за разжигания войны и ненависти была запрещена ретрансляция канала "РТР Планета".

В Законе об информировании общества закреплено, что разжигание войны и межнациональной розни относится к запрещенной информации, а пропаганда войны запрещена Конституцией.

После начала Россией военной операции в Украине Латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил ретранслировать в стране российские телеканалы "Россия" и "Россия 24".

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