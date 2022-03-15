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В Литве замораживают все больше имущества компаний и лиц, связанных с российскими олигархами, в отношении которых были введены международные санкции за нападение Москвы на Украину.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что с 24 февраля в Литве под санкции попали 11 компаний и 5 физических лиц – в литовских банках заморожены 3,224 млн. евро, 1,368 млн. долларов (1,248 млн. евро) и 645 000 рублей (4800 евро).

"Ответственные ведомства продолжают интенсивную работу, сотрудничают с международными партнерами для того, чтобы санкции на территории Литвы действовали принципиально и в полном объеме", – заметил депутат.

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По его словам, санкции охватывают и троих олигархов, которые попали в списки ЕС, они связаны с военной промышленностью, – глава концерна Rostec Сергей Чемезов, глава "Северстали" и акционер "Ленты", пайщик туроператора TUI Алексей Мордашов и Андрей Мельниченко.

Маяускас сказал, что у него нет информации о том, все ли попавшие под санкции в Литве компании и лица связаны с этими олигархами. Он не назвал конкретные компании и фамилии физических лиц, попавших под санкции в Литве.

По данным платформы Okredo, в Литве может быть больше 1600 компаний, так или иначе связанных с российскими предпринимателями.

По данным Центробанка Литвы, сейчас в нашей стране нет банков, которыми управляют из России, но есть одно финансовое учреждение, находящееся под контролем граждан России, они являются также пайщиками нескольких компаний.

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