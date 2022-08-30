Представитель ЛГМС Гитис Валайка рассказал, что во многих районах похолодало уже в понедельник, но в Шедуве и Биржай еще было больше 30 градусов тепла.
Стихийная жара наблюдалась в основном в южной части Литвы, в других районах не фиксировалась температура выше 30 градусов три и больше дня подряд, поэтому там была просто жара. С 23 до 29 августа меньше всего жарких дней было в Швянтои, Лаукуве и Дукштасе.
В Зарасай выше 30 градусов температура не поднималась ни в один из вышеупомянутых дней.
"До 90-ых жара либо вообще не наблюдалась, либо фиксировалась очень редко, – сказал Валайка. – Из-за глобального потепления это явление наблюдается чаще".
По его словам, в первый раз три жарких периода за одно лето в Литве фиксировались в 2007 году. Стихийное метеоявление – жара – фиксируется, когда три и более дней подряд воздух прогревается до 30 и выше градусов.
Жара фиксируется во всей стране, когда такая температура наблюдается на трети или большей территории.
Первый жаркий период в этом году фиксировался с 25 июня по 2 июля, второй – с 13 по 19 августа.
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