21 августа 2023 г. 16:14

В Литве заключен договор на проведение исследования возможностей онлайн-голосования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.
В понедельник Главная избирательная комиссия (ГИК) завершила процедуру госзакупок и подписала договор на проведение исследования возможностей онлайн-голосования. По информации ГИК, целью данного исследования является оценка аспектов безопасности и надежности, прогнозирование возможных угроз онлайн-голосованию.

Согласно пресс-релизу ГИК, поставщик, победивший в тендере по госзакупкам, должен будет в течение 9 месяцев с момента подписания договора проанализировать политические, экономические, социальные, технологические и правовые факторы создания информационной системы онлайн-голосования.

Это исследование будет проведено группой хозяйствующих субъектов, действующих на основе совместной деятельности ЗАО Civitta и e-Governance Academy Foundation.

В ходе исследования предстоит проанализировать потребности пользователей, в том числе преимущества онлайн-голосования для таких групп избирателей, как граждане Литвы, проживающие за границей, и лица с ограниченными возможностями, отмечается в сообщении.

ГИК напоминает, что концепция онлайн-голосования на выборах и референдумах была утверждена постановлением Сейма еще в 2006 году. Соответствующие поправки в законы о выборах позже были внесены в Сейм, но законодатель вернул проекты инициаторам на доработку.

11 декабря 2020 года постановлением Сейма утверждена "оценка технических возможностей и инициирование правовых актов, позволяющих осуществить пробное интернет-голосование".

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