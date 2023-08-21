В Литве заключен договор на проведение исследования возможностей онлайн-голосования

Согласно пресс-релизу ГИК, поставщик, победивший в тендере по госзакупкам, должен будет в течение 9 месяцев с момента подписания договора проанализировать политические, экономические, социальные, технологические и правовые факторы создания информационной системы онлайн-голосования.

Это исследование будет проведено группой хозяйствующих субъектов, действующих на основе совместной деятельности ЗАО Civitta и e-Governance Academy Foundation.

В ходе исследования предстоит проанализировать потребности пользователей, в том числе преимущества онлайн-голосования для таких групп избирателей, как граждане Литвы, проживающие за границей, и лица с ограниченными возможностями, отмечается в сообщении.

ГИК напоминает, что концепция онлайн-голосования на выборах и референдумах была утверждена постановлением Сейма еще в 2006 году. Соответствующие поправки в законы о выборах позже были внесены в Сейм, но законодатель вернул проекты инициаторам на доработку.