Следует отметить, что заморозки в конце мая (в период активной вегетации растений) считаются уже не опасным, а стихийным метеорологическим явлением. Сегодня ночью самая низкая температура на поверхности почвы (высота 5 см) была установлена в Восточной Литве. В Аникщяй было даже -5,7 °C, а в Уткне -3,9 °C.
Отрицательная температура фиксируется в воздухе (на высоте 1,5 метра). В Варене похолодало до -0,4°С, в Уткне и Аникщяй - до -0,2°С, а в Молетай - до -0,1°С. Новый морозный рекорд от 28 мая был очень небольшим, всего полградуса, потому что 28.05.1987 в Утене и 28.05.2006 в Варене было зафиксировано -0,8 °C.
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