2024.10.14 16:03

В Литве зафиксирована красивая комета, которая вернется только через 80 000 лет

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Kometa Tsuchinshan-ATLAS
Kometa Tsuchinshan-ATLAS
ФОТО: Paulius Umbrasas | Umbro Photo

В минувшие выходные в небе над Литвой фотографы, астрофизики и астрономы наблюдали комету Цзыцзиньшань-ATLAS.

Эта комета „прибывает“ из Облака Оорта - оболочки, окружающей нашу Солнечную систему и в середине октября – начале ноября бывает видна жителям Северного полушария, сообщает НАСА.

Delfi напоминает, что в сентябре и в начале октября эту комету с длинным хвостом наблюдали жители Южного полушария.

В выходные комета приблизилась к Земле на расстояние 71 млн. км. В следующий раз земляне смогут увидеть ее только через 80 000 лет, если не изменится ее орбита.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS

Комету Цзыцзиньшань-ATLAS удалось зафиксировать и фотографу Ричардасу Андрюшке, который поделился своим кадром с читателями Delfi.

„Удалось зафиксировать, но разочарование было очень большим. Мы видели снимки коллег, сделанные в Южном полушарии, надеялись, что и у нас будет что-то похожее, ну хотя бы более яркий хвост.

На закате я с помощью бинокля стал искать комету на западе, но так и не нашел. Тогда включил камеру и вуаля – видна точка с едва заметным хвостиком“, – писал Андрюшка.

Астрофотограф Паулюс (Makro Kosmosas Umbro) зафиксировал эту комету 12 октября, в 19:40 ч. в Вильнюсе, сделав общий пейзаж с телебашней и поделился фотографией с читателями Delfi.

Комету Цзыцзиньшань-ATLAS зафиксировал и астронавт НАСА Мэттью Доминик с Международной космической станции.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS

Комету фотографировали в разных странах Европы и Северной Америки. Фото можно увидеть в фотогалерее:

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