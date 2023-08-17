17 августа 2023 г. 16:01

В Литве зафиксирован температурный рекорд за 17 августа

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По данным Литовской гидрометеорологической службы (ЛГМС), в 14.00 час. был зафиксирован температурный рекорд за 17 августа. Температура в Бирштонасе достигает 33,6 °С, а в Алитусе и Друскининкае – до 33,5 °С.

Об этом служба сообщила на своей странице в Facebook.
"Этот факт еще не окончательный. Воздух продолжает нагреваться", — добавляют специалисты службы.

Предыдущий температурный рекорд за 17 августа принадлежит Венте (Шилутский р-н). Год назад в этот день температура достигала 32,0 °С.

В среду, 16 августа, также был зафиксирован новый температурный рекорд: в Алитусе, Бирштонасе и Калварии температура достигала 34,2 °C. Предыдущий рекорд за 16 августа был зафиксирован в Утене в 2010 году – тогда температура достигла 34,0 °C.

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