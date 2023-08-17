В Литве зафиксирован температурный рекорд за 17 августа

Об этом служба сообщила на своей странице в Facebook.

"Этот факт еще не окончательный. Воздух продолжает нагреваться", — добавляют специалисты службы.

Предыдущий температурный рекорд за 17 августа принадлежит Венте (Шилутский р-н). Год назад в этот день температура достигала 32,0 °С.