2024.09.05 14:21

В Литве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вильнюс
Вильнюс
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В последние дни специалисты во многих городах страны фиксируют рост загрязнения воздуха твердыми частицами ТЧ10.

По данным за 4 сентября, предельное суточное значение содержания твердых частиц превышена на станциях исследования качества воздуха (ИКВ) в Жирмунай в Вильнюсе, Норейкишкес в Каунасе, в центре Клайпеды и в Йонаве. Повышенная концентрация озона в течение дня была зафиксирована на станции ИКВ в Лаздинай, Вильнюсе.

По данным Гидрометеорологической службы Литвы, в ближайшие дни метеорологические условия не изменятся, будет преобладать сухая погода без дождя. Метеорологические условия, благоприятные для рассеивания загрязняющих частиц, будут преобладать, поэтому прогнозируется, что концентрация твердых частиц в городах останется повышенной.

Жителям рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе и держаться подальше от источников загрязнения атмосферного воздуха.

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