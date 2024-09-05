В Литве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

По данным за 4 сентября, предельное суточное значение содержания твердых частиц превышена на станциях исследования качества воздуха (ИКВ) в Жирмунай в Вильнюсе, Норейкишкес в Каунасе, в центре Клайпеды и в Йонаве. Повышенная концентрация озона в течение дня была зафиксирована на станции ИКВ в Лаздинай, Вильнюсе.
По данным Гидрометеорологической службы Литвы, в ближайшие дни метеорологические условия не изменятся, будет преобладать сухая погода без дождя. Метеорологические условия, благоприятные для рассеивания загрязняющих частиц, будут преобладать, поэтому прогнозируется, что концентрация твердых частиц в городах останется повышенной.
Жителям рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе и держаться подальше от источников загрязнения атмосферного воздуха.