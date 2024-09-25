В Литве зафиксирован первый в этом году случай оспы обезьян

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) 25 сентября получил информацию о том, что в Литве диагностирована оспа обезьян. Это первый диагностированный в этом году случай данного заболевания в Литве и 6-й с 2022 года, когда в Европе зафиксировали вспышку этого заболевания. Заболевший - не гражданин Литвы. Несколько дней назад он обратился к специалистам с жалобой на сыпь и температуру. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение, у него есть возможность изолироваться. НЦОЗ проводит расследование, чтобы выяснить контакты этого лица и пресечь распространение болезни.