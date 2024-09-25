В Литве зафиксирован первый в этом году случай оспы обезьян

Информация о случае заболевания оспой обезьян поступила из Инфекционного отделения Сантаришкской клиники. Об этом сказал представитель НЦОЗ Кястутис Рудайтис.
„Выяснилось, что это 37-летний мужчина, не гражданин Литвы, он приехал сюда как турист из Испании. У мужчины появились симптомы, напоминающие оспу обезьян - температура и сыпь - 20 сентября он обратился в Инфекционное отделение. Врачи взяли анализы и вчера мы получили информацию о том, что диагноз подтвержден. Мы связались с этим человеком и начали эпидемиологическое расследование. Сейчас этот человек чувствует себя хорошо, проходит амбулаторное лечение, у него есть условия для изоляции“, – сказал Рудайтис.
Предполагается, что мужчина заразился во время полового контакта и назвал двух человек, пока другой информацией специалисты не располагают.
Оспа обезьян - очень заразное вирусное заболевание.
Изначально вирус передавался от животных к человеку, но теперь он передается и от человека к человеку через непосредственный телесный контакт (например, во время секса), а также воздушно-капельным путем - если больной дышит в лицо другого человека или разговаривает близко к нему.
Вирус также может распространяться через прикосновение к предметам, включая постельное белье, одежду и полотенца.
Возможно заражение и через тесный контакт с зараженными животными.
Симптомы похожи на симптомы гриппа, кроме того, появляется сыпь и волдыри на коже. Сыпь часто появляется на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего - на ладони и ступни (подошвы).
В серьезных случаях очаги поражения могут охватывать все тело, особенно рот, глаза и гениталии.
Затем на месте сыпи образуется корка, которая впоследствии отпадает. Это может привести к образованию рубцов.
Общая длительность заболевания — от 14 до 21 дня, оно может пройти само по себе.
В Литве люди из группы риска могут бесплатно привиться от обезьяньей оспы (это касается мужчин старше 18 лет, если у них есть половые контакты с мужчинами). Привиться могут и лица, которые тесно контактировали с заболевшим (таких людей идентифицируют специалисты НЦОЗ).
Для вакцинации направление врача не нужно. Привиться можно в Центральной поликлинике в Вильнюсе. Нужна предварительная регистрация.