2024.09.25 15:17

В Литве зафиксирован первый в этом году случай оспы обезьян

 
заболел турист из Испании
Габриэле Гринкайте
ru.DELFI.lt
B raupai
B raupai
ФОТО: ZumaPress/Scanpix

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) 25 сентября получил информацию о том, что в Литве диагностирована оспа обезьян. Это первый диагностированный в этом году случай данного заболевания в Литве и 6-й с 2022 года, когда в Европе зафиксировали вспышку этого заболевания. Заболевший - не гражданин Литвы. Несколько дней назад он обратился к специалистам с жалобой на сыпь и температуру. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение, у него есть возможность изолироваться. НЦОЗ проводит расследование, чтобы выяснить контакты этого лица и пресечь распространение болезни.

Информация о случае заболевания оспой обезьян поступила из Инфекционного отделения Сантаришкской клиники. Об этом сказал представитель НЦОЗ Кястутис Рудайтис.

„Выяснилось, что это 37-летний мужчина, не гражданин Литвы, он приехал сюда как турист из Испании. У мужчины появились симптомы, напоминающие оспу обезьян - температура и сыпь - 20 сентября он обратился в Инфекционное отделение. Врачи взяли анализы и вчера мы получили информацию о том, что диагноз подтвержден. Мы связались с этим человеком и начали эпидемиологическое расследование. Сейчас этот человек чувствует себя хорошо, проходит амбулаторное лечение, у него есть условия для изоляции“, – сказал Рудайтис.

Предполагается, что мужчина заразился во время полового контакта и назвал двух человек, пока другой информацией специалисты не располагают.

Оспа обезьян - очень заразное вирусное заболевание.

Изначально вирус передавался от животных к человеку, но теперь он передается и от человека к человеку через непосредственный телесный контакт (например, во время секса), а также воздушно-капельным путем - если больной дышит в лицо другого человека или разговаривает близко к нему.

Вирус также может распространяться через прикосновение к предметам, включая постельное белье, одежду и полотенца.

Возможно заражение и через тесный контакт с зараженными животными.

Симптомы похожи на симптомы гриппа, кроме того, появляется сыпь и волдыри на коже. Сыпь часто появляется на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего - на ладони и ступни (подошвы).

В серьезных случаях очаги поражения могут охватывать все тело, особенно рот, глаза и гениталии.

Затем на месте сыпи образуется корка, которая впоследствии отпадает. Это может привести к образованию рубцов.

Общая длительность заболевания — от 14 до 21 дня, оно может пройти само по себе.

В Литве люди из группы риска могут бесплатно привиться от обезьяньей оспы (это касается мужчин старше 18 лет, если у них есть половые контакты с мужчинами). Привиться могут и лица, которые тесно контактировали с заболевшим (таких людей идентифицируют специалисты НЦОЗ).

Для вакцинации направление врача не нужно. Привиться можно в Центральной поликлинике в Вильнюсе. Нужна предварительная регистрация.

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