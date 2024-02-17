В Литве зафиксирован новый температурный рекорд

"Как и прогнозировали, в пятницу на части территории Литвы воздух прогрелся больше чем до 10 градусов. (...) В Пагегяй было +12,2°C. Прежний рекорд был зафиксировал 5 лет назад в Юрбаркасе, 16 февраля 2019 года там было +10,7°C", – сказано в сообщении.

Это первый температурный рекорд в этом году.

По данным ЛГС, в прошлом году установлено 17 таких рекордов, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6.

По словам специалистов, тепло в некоторых районах будет и 17 февраля.