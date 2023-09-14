В Литве зафиксирован еще один температурный рекорд: такого не было много десятилетий

В минувшую среду, 13 сентября, был зафиксирован еще один температурный рекорд. В Бирштонасе воздух прогрелся до 30,4°C. Прежний рекорд был улучшен на два градуса. Прежний рекорд продержался целых 64 года - в Вильнюсе в 1959 году в этот день было 28,4°C.