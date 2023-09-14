В Литве зафиксирован еще один температурный рекорд: такого не было много десятилетий

 
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Kaunas turi 5 oficialius paplūdimius, bet nusimesti maudymosi kostiumus juose draudžiama
Kaunas turi 5 oficialius paplūdimius, bet nusimesti maudymosi kostiumus juose draudžiama
ФОТО: Kas vyksta Kaune / R.Tenio nuotr.

В минувшую среду, 13 сентября, был зафиксирован еще один температурный рекорд. В Бирштонасе воздух прогрелся до 30,4°C. Прежний рекорд был улучшен на два градуса. Прежний рекорд продержался целых 64 года - в Вильнюсе в 1959 году в этот день было 28,4°C.

13 сентября стало самой поздней датой, когда в Литве фиксировалась жара (tmax ≥30,0°C). До сих пор этим днем было 11 сентября (31,2°C был зафиксирован в Друскининкай в 2016 году).

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Что касается погоды в целом, то в среду было сухо и тепло. Воздух прогрелся до 25–30 градусов, только в Швянтои было всего 23,2°C. Вечером в Литву пришел атмосферный фронт с осадками. Ночью по всей Литве прошли небольшие дожди, на западе фиксировались грозы.

В Шяуляй шел сильный дождь. Обильные осадки выпали в Кельме и Аникщай. Температура опустилась до 13–18 градусов.

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