В Литве зафиксирован еще один температурный рекорд: такого не было много десятилетий

13 сентября стало самой поздней датой, когда в Литве фиксировалась жара (tmax ≥30,0°C). До сих пор этим днем было 11 сентября (31,2°C был зафиксирован в Друскининкай в 2016 году).
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Что касается погоды в целом, то в среду было сухо и тепло. Воздух прогрелся до 25–30 градусов, только в Швянтои было всего 23,2°C. Вечером в Литву пришел атмосферный фронт с осадками. Ночью по всей Литве прошли небольшие дожди, на западе фиксировались грозы.
В Шяуляй шел сильный дождь. Обильные осадки выпали в Кельме и Аникщай. Температура опустилась до 13–18 градусов.