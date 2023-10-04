В Литве зафиксирован еще один температурный рекорд

"Во вторник – еще одно воспоминание о лете. Согласно предварительным данным, зафиксирован рекорд 3 октября. В Алитусе воздух прогрелся до 25,4 градусов. Прежний рекорд этого дня был зафиксирован 89 лет назад в Каунасе (в 1934 г.), когда воздух прогрелся до 23,3 градусов (на 2,1 градуса меньше, чем в этом году)", – писали метеорологи в фейсбуке.

По данным службы, немного не хватило до условного рекорда октября, который составляет 26 градусов. Такая температура в Кибартай была зафиксирована в 1985 г.

Служба информирует, что в этом году это уже 16-й температурный рекорд (шесть их них зафиксированы в сентябре). В 2022 г. таких рекордов было 13, а в 2021 г. – шесть.

Итак, такого теплого 3 октября в Литве прежде не бывало!