В Литве заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снижается пятую неделю подряд

На прошлой неделе (11-17 марта) общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 1029,6 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Вильнюсском уезде, самый низкий – в Утенском уезде. По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости – т. е. 1500 случаев на 100 тыс. жителей, не был достигнут ни в одном самоуправлении.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 30 человек, в том числе 16 детей (в возрасте 0-17 лет), 2 взрослых (18-64 года) и 12 человек старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 2 человека, один из которых – ребенок.