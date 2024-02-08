В Литве за прошлый год снизилось количество несчастных случаев на производстве

Наиболее опасными работами с наибольшим количеством несчастных случаев являются строительство и ремонт (6 несчастных случаев со смертельным исходом и 19 тяжелых несчастных случаев на производстве), складская деятельность, транспортировка, погрузка и разгрузка (3 со смертельным исходом и 21 тяжкий несчастный случай), сельскохозяйственные работы (1 со смертельным исходом и 3 тяжких), лесозаготовительные работы (1 со смертельным исходом и 2 тяжких), работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и сетей (1 со смертельным исходом и 4 тяжких) и работы по обслуживанию технических средств, механизмов и рабочего оборудования (9 тяжких).

Количество несчастных случаев со смертельным исходом на производстве в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось на 4 случая (или 19 проц.), а тяжелых несчастных случаев – на 24 случая (или 18 проц.).

Сообщается, что в 2022 году поступило соответственно 21 сообщение о происшествиях на производстве, повлекших за собой гибель работников, и 130 сообщений о происшествиях на производстве, повлекших серьезный ущерб здоровью работников.

По сравнению с 2022 годом количество несчастных случаев со смертельным исходом на производстве снизилось в строительстве (с 6 до 5 случаев), лесном хозяйстве (с 3 до 2), транспортно-складской деятельности (с 3 до 2), водоснабжении, очистке сточных вод, обращении с отходами и их регенерации (от 1 до 0).

На предприятиях обрабатывающей промышленности количество несчастных случаев со смертельным исходом на производстве осталось неизменным (4 смертельных случая), а в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось с 1 до 4 случаев.