В Литве за неправильное обращение с пищевыми отходами грозят солидные штрафы – свыше 5 тысяч евро

За это во вторник проголосовали 102 члена Сейма, никто не голосовал против, воздержались 13 парламентариев.
Поправки в Кодекс предусматривают, что невыполнение требований по обращению с биологическими отходами (за исключением биоразлагаемых садово-парковых отходов) в местах их образования влечет предупреждение или штраф в размере от 60 до 260 евро для физических лиц и предупреждение или штраф в размере от 260 до 1 140 евро для руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц.
За повторное административное правонарушение грозит штраф в размере от 290 до 1 150 евро для физических лиц и в размере от 1 250 до 4350 евро для руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц.
Невыполнение требований по обращению с биологическими отходами (за исключением биоразлагаемых садово-парковых отходов), установленных правилами обращения с отходами и иными правовыми актами в компаниях, имеющих разрешения на обращение с биологическими отходами, влечет за собой предупреждение или штраф для компании для руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц в размере от 290 до 1 250 евро.
За повторное административное нарушение руководителям компаний или иным ответственным лицам грозит штраф в размере от 1 250 до 5 250 евро.
Законодатели надеются, что поправки к кодексу сократят количество пищевых и кухонных отходов, попадающих на свалки вместе со смешанными коммунальными отходами, и большая часть этих отходов будет переработана, путем преобразования в биогаз или компостирования.
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