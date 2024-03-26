В Литве за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

Сообщается, что общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 1240,4 случая на 100 тыс. жителей.
В двух самоуправлениях – Мариямпольском и Вильнюсском городском – заболеваемость снова перешагнула эпидемический уровень, т. е. составила более 1500 случаев на 100 тыс. жителей.
По словам НЦОЗ, повышение общего показателя заболеваемости связано с ростом случаев ОРВИ, а не гриппа или COVID-19: по сравнению с предыдущей неделей количество случаев гриппа и COVID-19 снизилось, а ОРВИ – повысилось. Самый низкий показатель заболеваемости зарегистрирован в Утенском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде.
На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 41 человека, в том числе 25 детей (в возрасте 0-17 лет), 3 взрослых (18-64 года). Случаи смерти от гриппа на прошлой неделе не были зарегистрированы. Всего в этом сезоне гриппа зарегистрировано 25 случаев смерти от гриппа.