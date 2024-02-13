В Литве за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Как сообщает НЦОЗ, за 5-11 февраля уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 достиг 1809,5 случаев на 100 тыс. жителей, в то время как на позапрошлой неделе этот показатель составлял 1783,1 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самые высокие показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19 были зафиксированы в Мариямпольском, Казлу-Рудском и Пагегяйском муниципалитетах. Эпидемический порог по этим заболеваниям был достигнут в 35 муниципалитетах. По данным НЦОЗ, ни один муниципалитет пока не объявил об эпидемии.

Также на прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 137 человек: 88 детей, 5 человек в возрасте 18-64 лет и 44 человека старше 65 лет. В отделениях интенсивной терапии находились 10 человек, в том числе двое детей.