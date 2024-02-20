В Литве за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

 
на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 126 человек
ELTA
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошлую неделю в стране снизилась общая заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19.

На прошлой неделе (12-18 февраля) общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 1 422,5 случая на 100 тыс. жителей, когда неделей ранее он составлял 1 809,5 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Вильнюсском уезде, самый низкий – в Утенском уезде.

По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости достигнут в 35 муниципалитетах. На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 126 человек, в том числе 58 детей (в возрасте 0-17 лет), 14 взрослых (18-64 года) и 54 человека старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 4 человека, один из которых – ребенок.

На прошлой неделе зарегистрировано четыре случая смерти от гриппа. Люди были в возрастных группах 70-79 и 80-89 лет, у всех были хронические заболевания.

Всего в этом сезоне гриппа зарегистрировано 16 случаев смерти от гриппа.

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