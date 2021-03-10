В феврале 2021 г. в Литве родились 1624 ребенка: это на 10,2% меньше, чем в феврале прошлого года (1808).

В Литву в феврале иммигрировали 2499 человек – на 1311 меньше, чем в феврале 2020 г.

Между тем количество покинувших Литву увеличилось на 365 человек, уехали 2494 жителей (в феврале 2020 г. – 2129).