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В феврале этого года по сравнению с февралем 2020 г. уровень смертности в стране выросла на 21,2%, а количество скончавшихся выросло до 3740 (в феврале прошлого года – 3085), сообщает Департамент статистики. За месяц количество постоянных жителей Литвы сократилось на 2111 человек, на начало марта это 2,79 млн.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

В феврале 2021 г. в Литве родились 1624 ребенка: это на 10,2% меньше, чем в феврале прошлого года (1808).

В Литву в феврале иммигрировали 2499 человек – на 1311 меньше, чем в феврале 2020 г.

Между тем количество покинувших Литву увеличилось на 365 человек, уехали 2494 жителей (в феврале 2020 г. – 2129).

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