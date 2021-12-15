Они выявлены в ходе дополнительных исследований образцов из Национальной лаборатории общественного здоровья, подтвердила в среду на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.
Этот вариант COVID-19, обладающий большим количеством мутаций, впервые был обнаружен в ЮАР в ноябре, что побудили все страны миры ввести запреты на поездки в эту страну и возобновить внутренние ограничения, чтобы замедлить распространение вируса.
Эксперты отмечают, что вариант омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире вариант дельта.
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