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В Литве выявлены два случая заболевания вариантом коронавируса омикрон.
Mobilusis punktas Panevėžyje
Mobilusis punktas Panevėžyje
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Они выявлены в ходе дополнительных исследований образцов из Национальной лаборатории общественного здоровья, подтвердила в среду на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

Этот вариант COVID-19, обладающий большим количеством мутаций, впервые был обнаружен в ЮАР в ноябре, что побудили все страны миры ввести запреты на поездки в эту страну и возобновить внутренние ограничения, чтобы замедлить распространение вируса.

Эксперты отмечают, что вариант омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире вариант дельта.

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