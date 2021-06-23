Также на этой неделе обнаружено 637 случаев альфа-варианта вируса, впервые установленного в Великобритании, а также 14 случаев штамма B.1.620, зафиксированного в литовском городе Аникщяй.

В общей сложности в Литве проведено 12 тыс. 888 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 8944 случая альфа-штамма, 13 случаев южноафриканского бета-штамма, 227 случаев штамма B.1.620, 6 случаев бразильского гамма-штамма и 6 случаев индийского дельта-штамма. Все установленные случаи дельта-штамма вируса - привозные.