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В Литве выявлено еще 450 случаев "британского" штамма и два случая южноафриканского штамма коронавируса, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

По данным исследований, случаи "британского" штамма составляют 80 и более процентов всех проверенных случаев.

В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 4650 мазков, среди них обнаружено 2096 случаев "британского" штамма и 12 случаев южноафриканского штамма.

"Британский" штамм считается более заразным, южноафриканский - более устойчивым к вакцинам.

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