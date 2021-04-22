По данным исследований, случаи "британского" штамма составляют 80 и более процентов всех проверенных случаев.
В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 4650 мазков, среди них обнаружено 2096 случаев "британского" штамма и 12 случаев южноафриканского штамма.
"Британский" штамм считается более заразным, южноафриканский - более устойчивым к вакцинам.
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