По данным исследований, случаи "британского" штамма составляют 80 и более процентов всех проверенных случаев.

В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 4650 мазков, среди них обнаружено 2096 случаев "британского" штамма и 12 случаев южноафриканского штамма.

"Британский" штамм считается более заразным, южноафриканский - более устойчивым к вакцинам.