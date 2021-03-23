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В Литве установлено еще 39 новых случаев британского штамма коронавируса, сообщила во вторник Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
© DELFI / Andrius Ufartas

Данные из клиники Сантарос показывают, что 53% новых случаев "британского" штамма выявлено в Вильнюсском уезде, 23% - в Каунасском.

На сегодняшний день в Литве обнаружено 255 случаев британского штамма и два случая южноафриканского.

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