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В Литве выявлено еще 3 новых случая опасного южноафриканского штамма коронавируса, сообщила в пятницу Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© PA / Scanpix

Они обнаружены в лаборатории вильнюсской университетской больнице Сантарос в результате проверки 190 мазков. Все они из Вильнюсского уезда.

Эксперты говорят, что южноафриканский штамм представляет опасность, потому что более высока вероятность заразиться им после прививки или перенесенных других мутаций коронавируса.

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