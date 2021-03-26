Они обнаружены в лаборатории вильнюсской университетской больнице Сантарос в результате проверки 190 мазков. Все они из Вильнюсского уезда.

Эксперты говорят, что южноафриканский штамм представляет опасность, потому что более высока вероятность заразиться им после прививки или перенесенных других мутаций коронавируса.