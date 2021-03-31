По результатам исследования 186 мазков в лаборатории Вильнюсской клиники "Сантарос" было обнаружено 107 случаев британского штамма, по данным нацлаборатории, этот штамм составляет уже более половины проб, взятых в Вильнюсе, а также более трех четвертей проб из Алитуса и Утены на этой неделе.
В Лаборатории Каунасской клиники исследованы 172 образца, 108 из них - случаи британского штамма.
В целом в Литве в рамках проекта отслеживания последовательности ДНК был проведен анализ 2115 проб, при этом было обнаружено 519 случаев британского штамма и 5 случаев южноафриканского штамма COVID-19.
Эксперты заявляют, что южно-африканский штамм вызывает опасность, поскольку вероятность заразиться им больше даже после прививки или после того, как человек переболел другими штаммами. Британский штамм быстрее распространяется, вызывая большую смертность.
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