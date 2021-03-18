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В Литве установлено еще 108 новых случаев "британского" штамма коронавируса, преимущественно в Вильнюсском уезде, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
© DELFI / Andrius Ufartas

Новые случаи установлены в результате провери 426 мазков. Эксперты говорят, что этот штамм распространяется быстрее и вызывает более высокую смертность.

В Литве выявлено в общей сложности 188 случаев британского штамма.

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