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В Литве за минувшие сутки диагностированы 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики.
В Литве выявлено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек
© Vidmantas Balkūnas

За прошедшие сутки диагностированы: 2717

Всего в Литве диагностировано: 152 215

За минувшие сутки скончались: 27

Всего от ковид скончались: 2036

По другим причинам скончались: (уточняется)

За минувшие сутки выздоровели: 2091

Всего выздоровели: 83 837

До сих пор болеют: 65 712

За сутки проверено: 15 330 тестов

Всего проверено: 1 685 772.

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