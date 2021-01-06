В Литве выявлено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

За прошедшие сутки диагностированы: 2717
Всего в Литве диагностировано: 152 215
За минувшие сутки скончались: 27
Всего от ковид скончались: 2036
По другим причинам скончались: (уточняется)
За минувшие сутки выздоровели: 2091
Всего выздоровели: 83 837
До сих пор болеют: 65 712
За сутки проверено: 15 330 тестов
Всего проверено: 1 685 772.
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