В Литве выявлено 1993 новых случая коронавируса, скончались 28 человек

За прошедшие сутки диагностированы: 1993
Всего в Литве диагностировано: 156 539
За минувшие сутки скончались: 28
Всего от ковид скончались: 2119
По другим причинам скончались: (уточняется)
За минувшие сутки выздоровели: 1718
Всего выздоровели: 87 963
До сих пор болеют: 65 566
За сутки проверено: 12754 теста
Всего проверено: 1 715 301
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