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В Литве за минувшие сутки диагностированы 1993 новых случая коронавируса, скончались 28 человек, сообщает
В Литве выявлено 1993 новых случая коронавируса, скончались 28 человек
© AFP / Scanpix

За прошедшие сутки диагностированы: 1993

Всего в Литве диагностировано: 156 539

За минувшие сутки скончались: 28

Всего от ковид скончались: 2119

По другим причинам скончались: (уточняется)

За минувшие сутки выздоровели: 1718

Всего выздоровели: 87 963

До сих пор болеют: 65 566

За сутки проверено: 12754 теста

Всего проверено: 1 715 301

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