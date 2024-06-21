В Литве выпускники сдают государственный выпускной экзамен по географии

Экзамен состоит из двух частей. В первой части будут вопросы с несколькими вариантами ответов. Между тем, вторая часть состоит из открытых вопросов, основанных на представленных источниках. Выпускникам могут быть продемонстрированы письменные, визуальные источники или карты.
На сдачу экзамена по географии будет выделено примерно 3 часа.
Итоги основной экзаменационной сессии планируется объявить 12 июля.
Основная сессия государственных выпускных экзаменов предусматривает тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.
В экзаменационной сессии на аттестат зрелости имеют право участвовать только те учащиеся, чьи годовые оценки по изучаемому предмету не ниже четырех баллов.
Желающие получить аттестат зрелости должны сдать два выпускных экзамена: обязательный выпускной экзамен по литовскому языку и литературе и другому выбранному предмету, или выполнить экзаменационное задание на аттестат зрелости.