2024.05.16 11:47

В Литве выпускники получат аттестаты зрелости на литовском и английском языках

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ŠMM
С этого года выпускникам страны, сдавшим выпускные экзамены, будут выдаваться цифровые аттестаты зрелости на литовском и английском языках.

По данным Национального агентства образования (НАО), выдача двуязычных аттестатов зрелости предполагается согласно новому порядку выдачи удостоверений и аттестатов зрелости.

"Мы надеемся, что решение о выдаче двуязычного аттестата зрелости еще больше ускорит процедуры для тех выпускников, которые планируют учиться в высших учебных заведениях зарубежных стран. Начиная с прошлого года, с началом выдачи цифрового аттестата, появилась возможность быстрее и проще забрать его. А с этого года аттестат не придется переводить на английский язык", – цитируется в пресс-релизе временный директор агентства Айдас Алдакаускас.

Аттестаты зрелости хранятся в Реестре дипломов, аттестатов и квалификационных удостоверений.

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