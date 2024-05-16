В Литве выпускники получат аттестаты зрелости на литовском и английском языках

"Мы надеемся, что решение о выдаче двуязычного аттестата зрелости еще больше ускорит процедуры для тех выпускников, которые планируют учиться в высших учебных заведениях зарубежных стран. Начиная с прошлого года, с началом выдачи цифрового аттестата, появилась возможность быстрее и проще забрать его. А с этого года аттестат не придется переводить на английский язык", – цитируется в пресс-релизе временный директор агентства Айдас Алдакаускас.