В Литве выпускники будут сдавать экзамены по немецкому и французскому языкам

ГВЭ по иностранному языку состоит из четырех частей. Устная часть экзаменов по французскому и немецкому языкам прошла в начале апреля. Между тем, во вторник, у двенадцатиклассников будет 30 мин. на аудирование, 60 мин. на чтение и 90 мин. на выполнение письменных заданий.

На сдачу экзаменов по французскому и немецкому языкам будет выделено 3 часа.

Итоги основной экзаменационной сессии планируется объявить 12 июля.

Основная сессия государственных выпускных экзаменов предусматривает тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.