2024.06.25 09:23

В Литве выпускники будут сдавать экзамены по немецкому и французскому языкам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Экзамен в школе
Экзамен в школе
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

По мере завершения экзаменационной сессии, во вторник выпускникам предстоит сдать последние государственные выпускные экзамены (ГВЭ) – по французскому и немецкому языкам как иностранным.

ГВЭ по иностранному языку состоит из четырех частей. Устная часть экзаменов по французскому и немецкому языкам прошла в начале апреля. Между тем, во вторник, у двенадцатиклассников будет 30 мин. на аудирование, 60 мин. на чтение и 90 мин. на выполнение письменных заданий.

На сдачу экзаменов по французскому и немецкому языкам будет выделено 3 часа.

Итоги основной экзаменационной сессии планируется объявить 12 июля.

Основная сессия государственных выпускных экзаменов предусматривает тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.

В экзаменационной сессии на аттестат зрелости имеют право участвовать только те учащиеся, чьи годовые оценки по изучаемому предмету не ниже четырех баллов.

Желающие получить аттестат зрелости должны сдать два выпускных экзамена: обязательный выпускной экзамен по литовскому языку и литературе и другому выбранному предмету, или выполнить экзаменационное задание на аттестат зрелости.

В этом году выпускные экзамены сдавали 27,7 тыс. выпускников.

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