В Литве выпало рекордное количество снега, что ждет дальше?

И жители, и муниципалитеты делятся фотографиями - давно в Литве не было столько снега. Снег мокрый, его тяжести не выдерживают деревья. В столичном парке Вингис большой сук упал на бегуна.

Поваленные деревья в парке Вингис:

Провалилась крыша спортивного манежа:

"У пожарных-спасателей за последние сутки работы было немало. Было получено 406 вызовов", – сказала Зданявичене.

По ее словам, чаще всего пожарным-спасателям приходилось освобождать дороги от упавших деревьев, убирать упавшие на машины, здания и провода деревья.

"Не удалось избежать и травм. Вчера вечером дерево упало на бегуна в парке Вингис. Ситуация нелегкая", – заметила собеседница.

Со вчерашнего дня вильнюсцев призывали не ходить в парк Вингис и в другие парки. В среду компания Grindaсообщила, что тяжесть снега не выдерживают и крыши домов.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте сказала, что во второй половине дня в среду осадки прекратятся.

"Сегодня ситуация понемногу будет улучшаться. В первой половине дня еще будет влажно, зона осадков охватит всю страну. Конечно, в основном это будет снег, на западе мокрый снег и дождь, меньше всего осадков прогнозируют на взморье.

Больше всего снега выпадет в восточной части страны. Но сегодня уже осадков будет намного меньше. Во второй половине дня осадки прекратятся. Поздно вечером снег будет идти лишь на востоке страны", – сказала синоптик. По ее словам, днем будет 0-2 градуса тепла.

"Сильный снег сегодня уйдет. В начале ближайшей ночи небольшие осадки возможны лишь на востоке страны. Потом осадки прекратятся. Правда завтра с утра осадки прогнозируют на западе. Но большого количества осадков не ожидается", – прогнозировала Гечайте.

В Литве начнет понижаться температура, ночью будет 3–8, местами 10–12 градусов мороза, а днем – от –3 градусов мороза до 2 градусов тепла у моря.