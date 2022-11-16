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В Литве выпал первый в этом сезоне снег, сообщается на странице "погода и климат в Литве" в фейсбуке. "Снег сегодня утром шел в Алитусском, Рокишкском, Зарасайском и Каунасском районах, снег выпал и в Вильнюсе. В ближайшие дни в Литву придет похолодание, поэтому такие пейзажи будем видеть чаще", - сказано в фейсбуке.
В Литве выпал первый в этом сезоне снег
© DELFI / Robertas Narmontas

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