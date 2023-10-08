В Литве выпал первый снег

Синоптики сообщали, что в воскресенье днем облачность увеличится по всей стране, прояснений будет меньше. Во многих районах будут идти кратковременные дожди, на северо-востоке возможен мокрый снег или снег. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15–20 м/с. Местами порывы ветра достигнут 21–23 м/с, а у моря до 26 м/с. Утром будет 6–11, у моря 12–13 градусов тепла.