В Литве выпал первый снег

 
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Pirmasis sniegas Lietuvoje
Pirmasis sniegas Lietuvoje
ФОТО: Soc. tinklai

8 октября в Литве выпал первый снег. Осадки в виде снега выпали в Утенском районе. Читатели портала сообщили, что небольшой снег идет и под Игналиной. Мокрый снег шел и в столице Литвы.

Синоптики сообщали, что в воскресенье днем облачность увеличится по всей стране, прояснений будет меньше. Во многих районах будут идти кратковременные дожди, на северо-востоке возможен мокрый снег или снег. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15–20 м/с. Местами порывы ветра достигнут 21–23 м/с, а у моря до 26 м/с. Утром будет 6–11, у моря 12–13 градусов тепла.

В понедельник ночью атмосферное давление поднимется, облака рассеются. Небольшие осадки возможны лишь местами. Ветер будет сильным - местами 15–20 м/с. Температура опустится до 1–6, у моря 7–9 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3 градуса.

В понедельник днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами возможен мокрый снег, но вероятность таких осадков меньше, чем в воскресенье. ветер успокоится, опасных порывов не прогнозируют. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.

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