В Литве выпадет снег: синоптики рассказали, в каком регионе он появится сначала

Во многих районах ожидаются осадки. На юге будет идти дождь, а на севере мокрый снег. Там, где снег будет более обильным, ненадолго снег покроет землю белок пеленой. Ожидается сильный ветер. Днем будет 0–3 градуса тепла, немного теплее будет на юге - 4–5 градусов выше нуля.

В ночь на пятницу зона низкого давления из Литвы не уйдет. Будет пасмурно, во многих районах ожидаются осадки. Мокрый снег и снег возможны на севере страны. Там дороги будут скользки и. Ветер немного успокоится. На юге местами ожидается плохая видимость. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.