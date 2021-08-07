Часть нелегалов уже сейчас размещена в Рукле. Это подтвердили представители Соцмина.

"О том, что у нас будут строить лагерь для мигрантов, мы почти ничего не знали. Только в четверг мы получили официальную информацию из министерства", – сказала Delfi староста Руклы Вилма-Аквиле Кароблене.

Информацию представили на заседании муниципалитета Йонавского района, на заседание была приглашена и полиция. Староста сказала, что и ей, и местным жителям об этих планах известно немного. Однако больших проблем она не видит.

"Центр беженцев в Рукле действует уже 25 лет, мы к беженцам привыкли. Нам сказали, что территория будет охраняемой, а поселят там самых уязвимых беженцев: беременных, женщин с малолетними детьми, а также дети и подростки, которые пришли без взрослых", – сказала староста.

Кароблене предположила, что после расселения мигрантов, значительно вырастет нагрузка на местные медучреждения, поскольку мигранты часто обращаются за медицинской помощью.

На вопрос, не будет ли конфликтов с местными жителями, Кароблене ответила, что все возможно, но она верит, что сотрудники СОБ выполнят свою работу.

"Если здесь, как обещают, поселят женщин и детей школьного возраста, то, наверное, все будет спокойно. А если будут подростки постарше и мужчины, то все может быть", – сказала староста.

"У нас такой район, где беженцы были всегда, похоже, нам придется жить с ними еще долго. Главным для меня было услышать, что усилят полицейский контроль, что нагрузка не будет перекинута на наш комиссариат. Нас заверили, что полиция будет приезжать из Каунаса, надо надеяться, что недоразумений удастся избежать. Не хотелось бы, чтобы у нас возникли какие-то волнения среди жителей, как в других местах", – сказал член горсовета муниципалитета Йонавского района Эрландас Андреевас.

"Литовцы - толерантные люди, разве что могут быть какие-то провокации изнутри", – сказал другой член горсовета Йонавского района Гинтас Ясюленис.