В Литве вводят комендантский час: что это значит

Литовская армия уже сообщала, что учения с введением комендантского часа будут проходить в столичных микрорайонах Виршулишкес и Аукштеи Панеряй и в каунасском Палемонасе. Сотрудники комендатур вместе с полицейскими будут контролировать территории, охранять объекты, проверять транспорт.

Жители во время комендантского часа смогут перемещаться беспрепятственно, однако в специальных проверочных пунктах будут останавливать и проверять транспорт, документы и выполнять другие процедуры, как во время полицейского рейда. На отдельных территориях, где будет введен комендантский час, могут останавливать не только транспорт, но и прохожих, будут проверять документы, однако других ограничений не будет.

В конце апреля майор Донатас Сухоцкис сказал, что рутинную жизнь жителей менять не будут.