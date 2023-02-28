В Литве вторую ночь подряд можно было увидеть северное сияние

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Вторую ночь подряд в небе над Литвой можно было увидеть северное сияние. В Литве это сияние можно наблюдать достаточно редко, поэтому оно привлекает внимание жителей, специалистов и фотографов.
Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.
Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.

Фотографиями с порталом Delfi поделился Юстас Монтвидас, наблюдавший северное сияние в Таураге.

Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.
Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.
Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.
Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.
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В небе над Литвой засняли северное сияние

Наблюдали это явление и в других районах Литвы.

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