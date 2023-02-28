В Литве вторую ночь подряд можно было увидеть северное сияние

Фотографиями с порталом Delfi поделился Юстас Монтвидас, наблюдавший северное сияние в Таураге.

Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.

Šiaurės pašvaistė Lietuvoje, ties Taurage. J. Montvydo nuotr.

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Наблюдали это явление и в других районах Литвы.