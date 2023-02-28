В Литве вторую ночь подряд можно было увидеть северное сияние

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Вторую ночь подряд в небе над Литвой можно было увидеть северное сияние. В Литве это сияние можно наблюдать достаточно редко, поэтому оно привлекает внимание жителей, специалистов и фотографов.
Фотографиями с порталом Delfi поделился Юстас Монтвидас, наблюдавший северное сияние в Таураге.
Наблюдали это явление и в других районах Литвы.
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